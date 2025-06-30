При цьому там не уточнили, чого саме хочуть від України і США.

Темпи переговорів про закінчення війни в Україні залежать від позиції Києва, ефективності посередництва США та ситуації на місцях.

З такою заявою виступив представник Кремля Дмитро Пєсков.

Видання Reuters зазначило, що 5 місяців президентства Дональда Трампа не принесли надій на кінець війни і поки що їх навіть не видно, незважаючи на його передвиборчу обіцянку 2024 року закінчити її за один день.

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"Багато що залежить від позиції київського режиму. Це залежить від того, наскільки ефективно триватимуть посередницькі зусилля Вашингтона", - сказав Пєсков.

Він додав, що ще один важливий фактор, який не можна ігнорувати - ситуація на місцях.

При цьому кремлівський представник не спромігся уточнити, чого саме його господар - російський диктатор Володимир Путін - очікує від Вашингтона чи Києва.

Хоча дата наступних переговорів поки що не запланувала, Пєсков сказав, що Росія сподівається, що дати стануть зрозумілими "в найближчому майбутньому".

Туреччина, яка приймала попередній раунд переговорів, нагадала, що готова прийняти їх знову.

Переговори України та РФ

Після більш ніж 3-річної перерви Росія та Україна провели переговори у Стамбулі 16 травня та 2 червня. Внаслідок переговорів сторони вирішили провести серію обмінів військовополоненими, а також тілами загиблих солдатів.

Однак ці переговори не просунулися у напрямку припинення вогню.

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