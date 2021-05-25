Буря тривала близько години.

На Алжир налетів сильний вітер, що підняв велику кількість пилу і піску, створивши практично нульову видимість в районі Айн-Сефра, провінція Наама.

Про це повідомляє The Watchers.

За словами фотографа Каріма Бушетата, шторм почався в неділю близько 17:45 за місцевим часом, швидко забарвивши небо над Айн-Сефрою в криваво-червоний колір.

Сильна пилова буря тривала близько години.

Піщана буря в Японії і Південній Кореї

29 березня піщана буря, що прийшла з пустелі Гобі, накрила західні регіони Японії.

Видимість впала до 6 кілометрів в місті Мацуе, до 8 кілометрів в Хіросімі і до 9 кілометрів в Окаямі.

Очікується, що пісок мав поступово дрейфувати на схід і сягнути східних і північних районів Японії. У деяких місцях видимість може впасти до 5 кілометрів.

Як передає Yonhap, піщана буря накрила практично всю Південну Корею, включаючи столицю - Сеул. Місцеві метеорологічні служби констатували високу концентрацію частинок пилу в повітрі.

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Автор: Олена Пилипчак