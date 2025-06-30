Росіяни в Сумській області перевершують ЗСУ за чисельністю втричі.

Витіснивши українські війська з Курської області, росіяни тепер перетнули кордон і просуваються до міста Суми, перебуваючи від нього всього за 20 кілометрів. Як пише The Wall Street Journal, обласний центр Сумської області став новою метою для Москви, і Кремль використовує свою перевагу в живій силі.

"За словами українських військових, Росія зосередила в цьому районі 50 000 солдатів, і вони перевершують українські сили чисельністю приблизно в 3 рази", - пише видання.

Як зазначає WSJ, за останній рік лінія фронту зросла більш ніж на 100 миль (150 км), і тепер простягається більш ніж на 750 миль (1200 км) від північного сходу до півдня.

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"Росіяни промацують різні точки по всій лінії, а потім наступають з повною силою, коли знаходять вразливе місце, як вони зробили в Сумській області минулого місяця. Це змушує українських командирів грати у "вдар крота", посилаючи елітні підрозділи, щоб допомогти закрити проломи", - пише видання.

Так, на початку цього місяця Україна направила елітні підрозділи з управління військової розвідки, щоб допомогти стабілізувати ситуацію. Відтоді просування російських військ у Сумах здебільшого зупинено, і Україна відвоювала частину території. Однак це нелегке завдання для українських військ, які майже скрізь на фронті поступаються за чисельністю.

"Їхня чисельність - велика проблема для нас, хоча й не достатня, щоб нас розгромити", - сказав Каппа, командир підрозділу "Химера". - "Ворог втрачає від 300 до 400 осіб на день по всьому регіону. Але вони можуть впоратися з такими втратами... Вони продовжують привозити резерви".

Як пише WSJ, солдати в цьому районі кажуть, що утримання Сумської області обходиться більшими людськими жертвами, ніж необхідно.

"Протягом півроку, поки Україна утримувала територію в Курській області Росії, солдати, які воювали там, вважали, що військові готуватимуть міцні оборонні позиції на українському боці кордону. Замість цього, після хаотичного і дорогого відступу з Курська, вони виявили застарілі окопи, не захищені від дронів. У деяких випадках солдати тепер риють окопи на своїх позиціях під обстрілом дронів".

Бійці також скаржилися, що райони, якими зараз просуваються росіяни, не були заміновані.

"Начебто вони готувалися до танкових колон, а не до поля бою, де щодня завдають ударів десятки дронів", - сказав Кирило, один із командирів піхоти на ім'я, який воював на Курщині, а зараз воює на Сумщині. "Кожен день, коли позиція не готова, - це день, коли хтось може не повернутися".

Сумська область - новини

Раніше головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський повідомив, що Силам оборони вдалося зупинити росіян на Сумщині. Він також додав, що українські захисники звільняють область від загарбників.

Тим часом міністр оборони України Рустем Умеров, відповідаючи на запитання щодо критики стосовно недостатності та низької якості оборонних споруд, заявив, що фортифікаційне будівництво виконується за планом, але відбувається маскування, і тому обладнання оборонних рубежів не завжди помітне.

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