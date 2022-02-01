В одному з районів випало більше опадів, ніж за весь 2021 рік.

На північному заході Австралії випала безпрецедентна кількість опадів - найбільша за останні 120 років.

Про це повідомляє 9news.

Як повідомляється, через зливи повністю затоплені міста, шосе і залізниця.

Так, за два дні в аеропорту Брум випало більше опадів, ніж за весь 2021 рік: 563 міліметри.

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Синоптики ж прогнозує продовження дощів, до 100 міліметрів опадів за два дні.

"Можливі руйнівні пориви вітру з поривами до 100 кілометрів на годину, які можуть завдати шкоди будинкам і майну, в основному під час грози", - йдеться в заяві Бюро метеорології Австралії.

За прогнозами, в середу опади перемістяться вглиб країни, а з четверга і п'ятниці система, що викликала зливи, повернеться в море.

Нагадаємо, у Бразилії через проливні дощі почалися повені та зсуви. За останніми даними, жертвами стихії стали понад 20 осіб, семеро з яких діти. Багато людей зникли безвісти.

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