Рятувальники продовжують шукати зниклих.

Кількість жертв повеней та зсувів в Бразилії перевищила два десятки.

Про це повідомляє The Watchers.

Як повідомляється, стихія забрала життя щонайменше 21 людини й залишила без даху над головою понад 600 сімей. Також 9 людей отримали поранення і ще багато хто зник безвісти.

Пожежники та медики цілодобово працювали у пошуках постраждалих у багнюці.

З початку сезону дощів проливні дощі забрали життя понад 40 осіб у двох штатах Бразилії.

Нагадаємо, проливні дощі викликали зсуви та повені в бразильському штаті Сан-Паулу. Серед загиблих щонайменше семеро дітей. Місцева влада заявила, що виділить постраждалим містам екстрену допомогу.

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