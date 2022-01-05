В результаті стихії вже загинуло понад 10 осіб.

Проливні дощі спричинили смертельні повені в Омані та Ірані. Жертвами стихії стали вже понад 10 осіб.

Про це повідомляє The Watchers.

Сильні дощі також торкнулися Об'єднані Арабські Емірати, Саудівську Аравію, Кувейт, Пакистан і Афганістан.

Як повідомляється, в Маскаті всього за кілька годин випало 110 мм дощу, що відповідає рівню опадів за два місяці.

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У постраждалих регіонах зареєстровані великі руйнування. На кадрах, опублікованих в соцмережах, видно, як потоки води буквально зносять все на своєму шляху, а по вулицях пливуть автомобілі.

4 січня Іранський Червоний Хрест повідомив, що близько 20000 людей постраждали в 17 провінціях Ірану.

За даними синоптиків, проливні дощі триватимуть до кінця цього тижня, повідомляє Aljazeera.

Нагадаємо, перед Новим роком Бразилію накрила масштабна повінь. Повінь в країні почалася після проливних дощів, які тривали кілька тижнів.

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