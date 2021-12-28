Повінь в країні почалася після проливних дощів, які тривали кілька тижнів.

Сильні дощі накрили бразильський штат Баїя, завдавши катастрофічної шкоди. Через опади почалися повені.

Про це повідомляє The Watchers.

Як повідомляється, проливні дощі тривали кілька тижнів, в результаті в штаті, де проживає 15 мільйонів осіб, почалися повені.

Ситуація погіршилася, коли обвалилися дві греблі, затопивши вже й без того сильно постраждалі райони.

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За словами місцевих жителів, рівень води в річці Кашуейра був найвищим за 50 років.

Як повідомляється, щонайменше 18 людей загинули з початку повені, понад 430800 постраждали та 35000 змушені покинути свої будинки.

"Я не пам'ятаю нічого подібного в недавній історії штату Баїя. Кількість будинків, вулиць і міст, що повністю знаходяться під водою, воістину жахає", - прокоментував ситуацію губернатор штату.

Метеорологи заявили, що кількість опадів у грудні була в шість разів більше, ніж в середньому за цей місяць.

Нагадаємо, раніше Малайзія постраждала від найсильнішої за останні роки повені.

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