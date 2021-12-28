Сильні дощі накрили бразильський штат Баїя, завдавши катастрофічної шкоди. Через опади почалися повені.
Про це повідомляє The Watchers.
Як повідомляється, проливні дощі тривали кілька тижнів, в результаті в штаті, де проживає 15 мільйонів осіб, почалися повені.
Ситуація погіршилася, коли обвалилися дві греблі, затопивши вже й без того сильно постраждалі райони.
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За словами місцевих жителів, рівень води в річці Кашуейра був найвищим за 50 років.
Як повідомляється, щонайменше 18 людей загинули з початку повені, понад 430800 постраждали та 35000 змушені покинути свої будинки.
"Я не пам'ятаю нічого подібного в недавній історії штату Баїя. Кількість будинків, вулиць і міст, що повністю знаходяться під водою, воістину жахає", - прокоментував ситуацію губернатор штату.
Метеорологи заявили, що кількість опадів у грудні була в шість разів більше, ніж в середньому за цей місяць.
Нагадаємо, раніше Малайзія постраждала від найсильнішої за останні роки повені.