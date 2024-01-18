Оскільки минула лише половина зими, то не можна однозначно стверджувати, що найлютіші морози вже минулися.

У січні в частині областей України вдарили морози до -25 градусів, але згодом знову потеплішало.

Синоптикиня Наталія Птуха у коментарі 24 каналу спрогнозувала, чи можливо, що найсильніші морози цієї зими вже були, або ж усе ще попереду.

За її даними, у січні 2024 року значні морози були короткочасними - буквально 2-3 дні. Решта часу – помірні або навіть плюсові значення. Вона також відповіла, чи можливо, що найсильніші за всю зиму морози вже були.

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"Така ймовірність, звичайно, є, але й повторення подібного ми не виключаємо, адже це тільки середина зими… Можливо, були найбільшими, але подивимося. Поки що ще зарано загадувати", - підкреслила Птуха.

В Україні похолодає

У п'ятницю, 19 січня, найтепліше буде на півдні України, там температура повітря підніметься до +7... + 12 градусів. Надалі в Україну прийде невелике похолодання, прогнозує синоптик Наталка Діденко.

За її прогнозом, тепла погода очікується і в східній, а також в центральній частинах України, вдень там має бути +2...+7 градусів тепла.

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