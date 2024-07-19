Наприкінці місяця температура в Україні знову почне підвищуватися.

Найближчими днями температура в Україні поступово знижуватиметься, навіть на півдні та сході стане трохи свіжіше. Наступного тижня періодично будуть дощі та грози. На заході похолодає до +20°...+24°, а на півдні та сході температура знизиться до +29°...+32°. Після 26 липня опадів в Україні вже практично не буде, а температура знову почне підвищуватися, проте потужної спеки не очікується. Про це свідчить прогноз Погода УНІАН.

Отже, найближчими днями температура в більшості областей України буде доволі щадною. Лише на півдні та сході температура місцями підвищуватиметься до +35°, а на решті території буде +28°...+32°. Трохи свіжіше буде на заході країни. Періодично пройдуть дощі та грози.

Ближче до наступних вихідних, 26 липня, на заході посвіжішає до +20°...+24°, на півночі буде +26°...+28°. У центральній частині України очікується від +25° до +31°, на сході близько +30°...+31°, а на півдні повітря прогріється до літніх +29°...+32°.

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Після 26 липня температура в Україні знову почне підвищуватися, проте потужної спеки чекати не варто. Дощів практично не буде, зате сонця стане набагато більше.

До кінця місяця на заході вже буде +25°...+28°, на півночі +26°...+29°, у центрі +28°...+32°. На сході України теж буде 30-градусна спека, а на півдні температура підвищиться до +31°...+34°.

Нагадаємо, в Україні довгий час трималася потужна спека. Температура піднімалася до +40° і навіть вище. Останніми днями спостерігається послаблення спеки. Уже сьогодні, 19 липня, тільки на півдні та сході буде +34°...+36°, на решті території температура очікується більш поміркованою.

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