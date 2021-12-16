Синоптик дав відповідь на питання, яке багатьох хвилює з дитинства.

Мабуть, всі помічали, що сніг під ногами рипить. Особливо це чутно під час морозів. А чи замислювалися ви, чому так відбувається? На це питання, яке багатьох турбує ще з дитинства, дав відповідь синоптик Ігор Кібальчич.

Він розказав, що сніг складається з великої кількості сніжинок різноманітної конфігурації й приблизно 90% всього його обсягу займає повітря.

"При різному навантаженні (наприклад, ходіння людини або їзда авто), повітря з нього (снігу - УНІАН) вичавлюється, сніжинки труться одна з одною і ламаються, видаючи при цьому звуки, які сприймаються як скрип", - пояснив він у матеріалі на порталі meteoprog.

Синоптик відзначив, що зазвичай скрип снігу виразно чутний при температурі нижче -5°...-2°. Якщо ж температура вища, то скрип відсутній.

Існує три основні причини виникнення звуків:

Руйнування кристаликів снігу;

Ковзання (зміщення та тертя) кристаликів один з одним під тиском;

Деформація кристалічної решітки.

Основною причиною скрипу снігу вважається саме перша - руйнування кристаликів.

Як розказав синоптик, на характер звуку впливає також форма сніжинок. Вона залежить вже від температурно-вологісних умов в атмосфері в момент снігопаду і може бути дуже різноманітною: від паличок, голок та стовпчиків, до пластинок та шестикутних кристалів.

Нагадаємо, за прогнозом синоптика Наталії Діденко, в Україну йде серйозне похолодання. За її словами, температура повітря 21-23 грудня в нічні години може опускатися до -12...-18 градусів, а вдень мороз коливатиметься поблизу -5...-10 градусів. Тож, якщо у ці дні навалить снігу - ви знатимете, чому він рипить.

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Автор: Катерина Лиманська