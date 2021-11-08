Водночас снігу ще не буде.

Цього тижня в Україні, за прогнозами синоптиків, очікується зимове повітря. Проте вже на вихідних знов потеплішає.

Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр у Facebook.

Так, вже днями Україну накриє "зимовий подих". Проте експерти не прогнозують опадів у вигляді снігу.

"Кілька днів будуть прохолодними, а ночі морозними. Така погода зумовлена вторгненням холодного повітря із північних широт у поєднанні із полем високого тиску, тобто переважатиме погода без опадів, але з низькими значеннями температури. Наприкінці тижня рух повітря знову буде із півдня, тому там вже очікуємо на плюсові показники", - сказано у повідомленні.

Зокрема, завтра, 9 листопада, у південній частині та східних областях очікуються дощі. Подекуди вони будуть помірними, проте місцями дощі будуть значними.

Читайте такожСиноптик налякала прогнозом погоди: в Україні вдарять потужні морозиВ Карпатах, на Сумщині та Харківщині буде невеликий дощ та мокрий сніг. На решті території буде без опадів. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8°. У південній частині вночі 4-9° тепла, вдень 7-12°.

При цьому 10-12 листопада в Україні на опади не очікується. Експерти прогнозують зниження нічної температури до 1-8° морозу в Карпатах. 11 листопада у східних областях буде до 12° морозу. Температура вдень 3-8° тепла. На Закарпатті, Прикарпатті та півдні Одещини очікуються 7-12° тепла.

12 листопада температура вночі від 3° тепла до 3° морозу, у східних областях буде до 5° морозу; вдень 4-9° тепла, у західних та південних областях до 12°.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Карпати засипало снігом. На горі Піп-Іван сьогодні 2° морозу.

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Автор: Віталій Саєнко