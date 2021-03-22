Рятувальники попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах
Повідомляється про третій рівень сніголавинної небезпеки.
Рятувальники попереджають про лавинну небезпеку в горах на Івано-Франківщині.
Синоптик дала прогноз погоди на квітень в Україні
Про це інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій.
"22 березня у горах Iвано-Франкiвської області зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - зазначається у повідомленні.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Австралію накрило повенями: затопило цілі райони, пошкоджені дороги (фоторепортаж)
- "Прокинувся" вперше за 800 років: в Ісландії сталося виверження вулкана (фото, відео)
- У Японії стався потужний землетрус: синоптики попереджають про загрозу цунамі (відео)
- "Ще підморожуватиме": синоптик зробила невтішний прогноз на завтра
- Дві області засипле снігом: прогноз погоди в Україні на сьогодні (карта)
Новини партнерів
Погода в Україні
- Вінниця+4°... -4°
- Дніпро+6°... -1°
- Донецьк+7°... -1°
- Житомир+3°... -4°
- Запоріжжя+7°... 0°
- Івано-Франківськ+4°... -3°
- Київ+3°... -4°
- Кропивницький+7°... -3°
- Луганськ+7°... -1°
- Луцьк+4°... -3°
- Львів+3°... -4°
- Миколаїв+7°... 0°
- Одеса+5°... 0°
- Полтава+7°... -2°
- Рівне+3°... -3°
- Сімферополь+6°... -3°
- Суми+6°... -5°
- Тернопіль+3°... -4°
- Харків+6°... -2°
- Херсон+6°... 0°
- Хмельницький+2°... -5°
- Черкаси+7°... -3°
- Чернігів+4°... -5°
- Чернівці+4°... -3°
+1°
Погода Стерлінг - ясно і безхмарно
Відчувається як:+1 °
Мін./mакс. температура:+3° / +17°
Вологість:61 %
Тиск:763 мм
Вітер: 3.4 м/с
Ймовірність опадів:0 %
Схід:07:10
Захід19:23
Видимість:16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин