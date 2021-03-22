Рятувальники попереджають про лавинну небезпеку в Карпатах

09:54, 22 березня 2021
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Повідомляється про третій рівень сніголавинної небезпеки.

У горах на Івано-Франківщині існує небезпека сходження лавин / фото ua.depositphotos.com
У горах на Івано-Франківщині існує небезпека сходження лавин / фото ua.depositphotos.com

Рятувальники попереджають про лавинну небезпеку в горах на Івано-Франківщині.

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Про це інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"22 березня у горах Iвано-Франкiвської області зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - зазначається у повідомленні.

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Автор: Інна Андаліцька

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Теги: Карпатилавина
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