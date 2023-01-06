Різке похолодання накриє всю Україну, також прийдуть опади.

6 січня в українській столиці очікується значне зниження температури: з -1°С зранку, до -7°С ввечері. Вітер 7-12 м/с. Очікуються опади у вигляді дощу з переходом у сніг.

Про це повідомляє Київська МВА з посиланням на дані Українського гідрометцентру. На дорогах ймовірне утворення ожеледиці.

Тож водіїв закликали зважати на погодні умови, бути максимально обережними та дотримуватись правил дорожнього руху. За можливості утриматись від поїздок приватним автотранспортом.

Відео дня

"Зниження температури триватиме у суботу та неділю. Показники градусників опустяться до -11°С", - йдеться у прогнозах синоптиків.

Похолодання в Україні

У п'ятницю, 6 січня, в Україні почне погіршуватися погода. Температура ближче до вечора знизиться по всій країні, а дощі зміняться на сніг і мокрий сніг.

Раніше прогнозувалося, що найближчими днями Східну Європу та Азію накриє сильне похолодання, в результаті чого температура впаде приблизно до -30 градусів.

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