Температурна аномалія Ла-Нінья може продовжитися навесні - японські метеорологи
Температура в екваторіальній частині океану падає.
Температурна аномалія Ла-Нінья з імовірністю 90% продовжиться протягом зими у північній півкулі, а з імовірністю 60% - продовжиться до весни.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на Японське метеорологічне агентство.
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Дане погодне явище характеризується незвично низькими температурами води в екваторіальній частині Тихого океану, охолоджуючи планету. Воно може бути пов'язане з повенями і посухою.
Довідка УНІАН. Ла-Нінья - це температурна аномалія, при якій температура Тихого океану відхиляється на 0,5° у менший бік. Зазвичай вона триває не менше п'яти місяців.
Рекордна кількість кліматичних катастроф у 2020 році
У 2020 році було зафіксовано рекордну кількість кліматичних катастроф.
Шторми, посухи і пожежі вже обійшлися США як мінімум в 50 млрд доларів на момент, коли до кінця 2020 року залишалося ще три місяці.
За даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень, у США в 2020 році вже сталося 16 стихійних лих, пов'язаних з кліматом, кожне з яких завдало збитків на суму понад 1 млрд доларів. Це можна порівняти з рекордами 2011 і 2017 років, але тепер всього за дев'ять місяців.
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