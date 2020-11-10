Температурна аномалія Ла-Нінья може продовжитися навесні - японські метеорологи

Температура в екваторіальній частині океану падає.

Ла-Нінья знижує температуру океану / Фото REUTERS

Температурна аномалія Ла-Нінья з імовірністю 90% продовжиться протягом зими у північній півкулі, а з імовірністю 60% - продовжиться до весни.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на Японське метеорологічне агентство.

Читайте також Глобальне потепління: вересень став найспекотнішим за всю історію спостережень

Дане погодне явище характеризується незвично низькими температурами води в екваторіальній частині Тихого океану, охолоджуючи планету. Воно може бути пов'язане з повенями і посухою.

Довідка УНІАН. Ла-Нінья - це температурна аномалія, при якій температура Тихого океану відхиляється на 0,5° у менший бік. Зазвичай вона триває не менше п'яти місяців.

Рекордна кількість кліматичних катастроф у 2020 році

У 2020 році було зафіксовано рекордну кількість кліматичних катастроф.

Шторми, посухи і пожежі вже обійшлися США як мінімум в 50 млрд доларів на момент, коли до кінця 2020 року залишалося ще три місяці.

За даними Національного управління океанічних і атмосферних досліджень, у США в 2020 році вже сталося 16 стихійних лих, пов'язаних з кліматом, кожне з яких завдало збитків на суму понад 1 млрд доларів. Це можна порівняти з рекордами 2011 і 2017 років, але тепер всього за дев'ять місяців.