У Карпатах можливий схід лавин: оголошено третій рівень небезпеки

09:41, 5 лютого 2021
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Сніголавинна небезпека зберігається.

Науковець вимірює рівень лавинної небезпеки / Фото facebook.com/chornogora.rescue112
Науковець вимірює рівень лавинної небезпеки / Фото facebook.com/chornogora.rescue112

Сьогодні, 5 лютого, в українських Карпатах продовжує спостерігатися сніголавинна небезпека.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

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"У зв'язку із хуртовинами, на високогір'ї Iвано-Франкiвської області та, у зв'язку із відлигою, на високогір'ї Закарпатської області зберігатиметься значна сніголавинна небезпека", - йдеться у повідомленні.

Таким погодним умовам надано ІІІ рівень небезпеки.

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Сьогодні, 5 лютого, в більшості областей пориви вітру сягнуть 15-20 м/с.

На дорогах країни, крім півдня та південного сходу, ожеледиця. Таким погодним умовам надано I рівень небезпечноcті, жовтий.

По Києву та Київській області протягом 5 лютого ожеледь, на дорогах -  ожеледиця, пориви вітру так само сгянуть 15-20 м/с.

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Автор: Олена Пилипчак

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