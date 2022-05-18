Пожежники біля села Страхолісся врятували місцеву жительку.

Потужна лісова пожежа спалахнула у Вишгородському районі Київської області. Рятувальники локалізували загоряння на площі 45 гектарів.

Про це повідомили в Державній службі з надзвичайних ситуацій Україна.

"17 травня поблизу с. Страхолісся Вишгородського району виникло загоряння лісової підстилки. Під час пожежі наші вогнеборці врятували місцеву жительку. Вже о 02:10 18 травня пожежу було локалізовано на площі 45 га", - йдеться в повідомленні.

Станом на 09:00 спостерігалося тління сухої трави та пнів. До боротьби з вогнем залучили 16 рятувальників та чотири одиниці техніки. Зазначається, що під час гасіння пожежі біля села Страхолісся врятували місцеву жительку.

Заступник начальника Головного управління ДСНС Київської області Богдан Данилюк в ефірі Всеукраїнського телемарафону розповів, що розглядаються дві основні причини виникнення пожеж.

"Перша можлива причина-під час тимчасової окупації окремих районів російські війська встановили дуже багато розтяжок, мін і сигнальних ракет. З боку зони відчуження є багато тварин, які можуть стати причиною спрацювання сигнальних ракет, через що і відбувається загоряння лісової підстилки. Враховуючи, що тривалий час зберігалася спекотна і суха погода, а також пориви вітру, то вогонь дуже швидко поширився", - пояснив представник ДСНС.

Крім того, він вказав, що є випадки, коли населення самовільно підпалює сухостій, що також призводить до швидкого поширення вогню, знищення великих лісових масивів і населених пунктів.

Варто відзначити, що жителі Києва та області відучора відчували запах гару і забруднене повітря. Сьогодні, 18 травня, в столиці та області йде дощ, що сприяло поліпшенню якості повітря.

За даними сервісу iqair, загрози для здоров'я людини зараз немає.

Як раніше повідомляв УНІАН, 10 травня мер Києва Віталій Кличко заявив, що в столиці погіршилася якість повітря, тому що триває ліквідація пожеж в екосистемах Київської області. Спостерігалося тління торфовищ у бучанському районі.

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