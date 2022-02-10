Більшість людей загинули у власних будинках, що обвалилися.

Число загиблих на Мадагаскарі в результаті циклону Бацірай зросла до 101. Інформація про загиблих продовжує надходити з сильно постраждалих районів країни.

Обвалення житлових будинків через зсуви залишається основною причиною цих смертей. Більшість жертв, захоплених зненацька зсувами, були поховані під руїнами. Пошуки тіл тривають, повідомляє Madagascar Tribune.

За даними Reuters, на Мадагаскар прибули гуманітарні працівники з Франції та Німеччини, щоб допомогти місцевим жителям.

Бацірай став другим руйнівним штормом на Мадагаскарі за два тижні. Напередодні циклон Ана забрав життя 55 осіб.

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Як повідомляється, острівна держава, населення якої становить майже 30 мільйонів осіб, в цей час вже боролася з нестачею продовольства на півдні, викликаної сильною і тривалою посухою. Циклон Бацірай погіршив ситуацію, знищивши посіви рису, фруктів і овочів, до збору врожаю яких залишалося всього два тижні.

Циклон викликав великі повені й зробив непрохідними 12 доріг і 14 мостів, відрізавши деякі райони.

Циклон Бацірай на Мадагаскарі: що відомо

Як повідомляв Погода УНІАН, на Мадагаскарі вирував потужний циклон. В результаті стихії буквально зруйновані цілі міста, почалися повені та пропала електрика.

Одним з найбільш постраждалих міст було Нусі-Варика на східному узбережжі, де майже 95% будівель були зруйновані. Та ж доля спіткала й інші довколишні села.

Циклон Бацірай накрив східне узбережжя Мадагаскару з проливним дощем і швидкістю вітру 165 км/год.

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