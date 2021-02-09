"Опади слабшатимуть, а морози серйозно посиляться": синоптик дала прогноз на найближчі дні в Україні
Київ у середу також зустрічатиме черговий циклон.
Завтра, 10 лютого, в Україну прийде черговий циклон.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
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"Наш Tristan, який вчора сипав і лив, та й далі продовжує в східних областях, словом, веселився, як на корпоративі, поступово зміщується у східному напрямку. А черговий Ulf, хвацько закрутивши вуса, готується у середу стрибонути в Україну", - написала вона.
Завтра опади передбачаються у більшості областей України. Але не одночасно. Вночі та вранці - на заході та півночі. Вранці та вдень - на півночі та у центральній частині. Вдень та ввечері - на сході, північному сході, на Запоріжжі та Дніпропетровщині.
Сніг більш ймовірний у західних та північних областях, на Прикарпатті та в Карпатах сніг із дощем. Мокрий сніг та дощ - у центрі та на сході України.
У південній частині завтра опади очікуються на Запоріжжі, на решті території півдня - або хмарно, або максимум невеликі опади.
Залишається складною ситуація на дорогах та тротуарах.
ВІтер північно-східний, поривчастий.
У північній частині та більшості західних областей передбачається вдень -3°...-9°. А на південному заході, навколо Карпат, від -3° до +3°.
У центральних областях та на сході України від -4° до +4°.
У південній частині +4°...+8° градусів, в Криму до +12°.
Київ у середу також зустрічатиме черговий циклон. Найбільша ймовірність снігопаду у столиці - завтра вранці. Вночі - пауза. А вдень 10 лютого циклон піде на схід, київський сніг послабшає та припиниться.
"11-12 лютого нас чекає ще один циклон та потепління. А з неділі опади слабшатимуть, а морози серйозно посиляться", - обіцяє синоптик.
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