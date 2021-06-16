Інцидент стався у Батурині.

У Батурині Чернігівської області через удар блискавки загорівся будинок.

Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту та оборонної роботи Чернігівської ОДА.

Як повідомляється, вогнем були пошкоджені конструктивні елементи покрівлі та перекриття на площі 4 кв.м, внутрішнє облицювання стін на площі 20 кв.м та майно.

"Ймовірна причина пожежі - розряд блискавки", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв Погода УНІАН, раніше в Житомирській області блискавка залетіла в будинок і ледь не вбила дівчинку, яка говорила по телефону. Постраждалу госпіталізували в реанімаційне відділення в стані середнього ступеня тяжкості.

Правила поведінки під час грози

Якщо ви перебуваєте під час грози на відкритій місцевості:

Не ховайтеся під високі дерева, особливо поодинокі. Найбільш небезпечними з них є дуб і тополя. Дуже рідко блискавка потрапляє в вербу і клен, а найменш ймовірна її атака на кущі, невисокі зарості.

На відкритому просторі краще присісти в яму або траншею. Тіло повинно мати менше точок дотику з землею, не лягайте на землю, тим самим збільшуєте площу ураження розрядом. Найкраще сісти, злегка нагнувши голову, щоб вона не була вище предметів, які знаходяться поруч.

Не ховайтеся в невеликих спорудах, будинках, наметах.

Не можна бігти.

Якщо вас двоє, троє або більше - не скупчуйтеся в укритті разом, а ховайтеся поодинці, бо розряд, як відомо, протікає через контакт людських тіл.

Слід негайно позбутися всіх металевих предметів, які є у вас при собі: лопати, сокири, ножі, браслети - покладіть їх в захищеному місці якомога далі від себе.

Не можна купатися під час грози, але якщо гроза застала під час купання, то до берега слід добиратися повільно, спокійно, не розмахуючи руками.

Перебуваючи в горах, уникайте різних виступів та підвищень.

Навіть під час невеликої або короткочасної грози негайно припиніть прогулянку на велосипеді або верхи на коні - велосипед поставте подалі від себе, а коня прив'яжіть, бажано не до високого дерева і не до металевого стовпа або паркану.

При знаходженні в автомобілі не торкайтеся його металевих частин.

Утримайтеся дзвонити по телефону, при великій потребі робіть це швидко відразу ж після чергового грозового розряду.

Якщо ви знаходитесь на відкритому місці й раптом відчуваєте, що волосся встає дибки, по шкірі легке поколювання або чуєте дивний звук вібрації, що виходить від предметів, це означає, блискавка ось-ось вдарить! Такі відчуття виникають за 3-4 секунди до удару блискавки. Негайно нагніться вперед, поклавши руки на коліна (не на землю). Ноги повинні бути разом, п'яти притиснуті одна до одної (інакше розряд пройде через тіло).

Якщо ви знаходитесь у приміщенні:

Негайно закрийте всі кватирки, вікна, щоб не було протягів.

Вимкніть електроприлади з розетки.

Перебувайте подалі від вікон, електроприладів, будь-яких металевих предметів.

Не користуйтеся водопроводом.

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Автор: Катерина Лиманська