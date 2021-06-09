Зараз постраждала у травматологічному відділенні лікарні.

На Житомирщині блискавка вразила неповнолітню дівчину-підлітка під час розмови мобільним телефоном у будинку.

Про це повідомляє Управління з питань цивільного захисту населення та оборонної роботи Житомирської облдержадміністрації на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що інцидент стався 8 червня в селі Малий Кривотин.

"Блискавиця вразила дівчину в хаті під час розмови мобільним телефоном. Постраждалу госпіталізовано до реанімаційного відділення центральної лікарні", - йдеться в повідомленні.

Зараз вона перебуває у травматологічному відділенні лікувального закладу. Стан здоров'я - середнього ступеня тяжкості.

Читайте такожВ Україні на завтра оголосили штормове попередженняВ Управлінні нагадують, що під час грози слід вимкнути мобільний телефон, зачинити всі кватирки та вікна у приміщенні, бо протяги можуть "спровокувати" блискавку.

"Якщо ви перебуваєте на вулиці, сховайтеся в магазин чи на крайній випадок перечекайте грозу під навісом біля стін будівель. Під час грози не бігайте і не плавайте, зупиняйтесь, якщо ви їдете на велосипеді чи мотоциклі. Якщо ж негода застала в полі, слід знайти заглиблення (яму), присісти, злегка нагнувши голову. Не потрібно ховатися під високі дерева, особливо поодинокі. Не лягайте! І навіть не спирайтеся об землю руками - що більше з нею точок дотику, то більше шансів ураження електричним зарядом", - зазначають фахівці.

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Автор: Світлана Макринська