За останню добу на грецькому острові вже зафіксовано понад 40 землетрусів.

На Криті стався ще один потужний землетрус. Цього разу його магнітуда склала 5,4.

Про це повідомляє Greek City Times.

Як повідомляється, це вже 42-й землетрус на Криті за останні 24 години.

За даними геодинамічного інституту Національної обсерваторії Афін, підземний поштовх о 7:48 ранку мав попередню магнітуду 5,4 за шкалою Ріхтера, а його епіцентр знаходився за 23 кілометри на південний захід від міста Іракліон.

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Нагадаємо, вчора вранці на грецькому острові Крит стався сильний і тривалий землетрус з попередньою магнітудою не менше 5,8.

В результаті землетрусу одна людина загинула і 20 отримали поранення.

У постраждалих районах пошкоджено будинки та церкви.

Як повідомляв Погода УНІАН, в одному з районів значної шкоди завдано мережам водопостачання та будівлям. Школи евакуйовані, почалася перевірка стану шкільних будівель.

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Автор: Катерина Лиманська