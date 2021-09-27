В результаті землетрусу є руйнування. Вже відомо про одного загиблого.

Сьогодні рано вранці на грецькому острові Крит сталося потужне землетрус, в результаті якого загинула щонайменше одна людина.

Про це повідомляє Kathimerini.

За даними видання, землетрус силою 5,8 за шкалою Ріхтера мав тривалий характер і сильно відчувався не тільки в Іракліоні, але і на всьому острові, а також в інших областях, наприклад, на Санторіні. Афтершоки були досить інтенсивними, було зафіксовано два коливання: 3,8 і 4,5 за шкалою Ріхтера.

Як повідомляється, в результаті землетрусу загинув робітник, який проводив реставраційні роботи в каплиці Профітіс-Іліас.

Також одна людина опинилася в пастці у власному будинку.

Повідомляється, що в одному з районів значної шкоди завдано мережам водопостачання та будівлям. Школи евакуйовані, почалася перевірка стану шкільних будівель.

Нагадаємо, раніше Австралійський штат Вікторія струснув землетрус, яке вже назвали одним з найпотужніших в історії цього регіону.

Також щонайменше дві людини загинули під час землетруси магнітудою 6,0 на південному заході Китаю.

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Автор: Катерина Лиманська