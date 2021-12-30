Підземні поштовхи зафіксували на Івано-Франківщині.

В Україні 29 грудня стався землетрус.

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю.

Як зазначається, землетрус зареєстровано в районі селища Білозорина Надвірнянського району Івано-Франківської області на глибині 3 кілометрів. його магнітуда склала 2,4 за шкалою Ріхтера.

Повідомляється, що за класифікацією землетрус відноситься до ледве відчутних. Коливання могли відчути тільки окремі люди, які знаходились в спокійному стані всередині приміщення, особливо на верхніх поверхах.

Загалом, за даними відомства, протягом 2021 року з території Надвірнянського району Івано-Франківської області було зареєстровано 9 землетрусів, останній 21 грудня з магнітудою 2,6.

Нагадаємо, увечері 15 грудня в Івано-Франківській області зафіксували землетрус магнітудою 2,9 за шкалою Ріхтера.

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