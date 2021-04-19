Така погода може призвести до проблем з електроенергією.

Вночі 20 квітня у південних, вдень у східних, південно-східних та Полтавській областях очікуються значні дощі та пориви вітру до 17-22 м/с.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Укргідрометцентру.

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Таким погодним умовам надано І рівень небезпечності - жовтий.

До того ж, вони можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та порушення електропостачання.

Прогноз погоди на завтра від Наталки Діденко

Завтра, 20 квітня, з-за Чорного моря в Україну переміститься циклон.

"Вже найближчої ночі він накриє дощами південь України, а впродовж доби, розкручуючись, вивернеться на схід та центр України. Дощі можуть бути сильними! До опадів приєднається сильний вітер", - написала вона.

На заході України також очікуються дощі, але іншого походження, місцями ймовірні грози. У Карпатах можуть бути зливи.

На Київщині та Вінниччині опадів не передбачається.

Температура повітря в Україні очікується вночі +3°...+7°, вдень +9°...+13°.

У вівторок в Києві буде прохолодно: вночі +3°...+6°, вдень +10°...+12°. Можливий дощ.

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Автор: Олена Пилипчак