Опадів не передбачається лише на Київщині та Вінниччині.

Завтра, 20 квітня, з-за Чорного моря в Україну переміститься циклон.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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"Вже найближчої ночі він накриє дощами південь України, а впродовж доби, розкручуючись, вивернеться на схід та центр України. Дощі можуть бути сильними! До опадів приєднається сильний вітер", - написала вона.

На заході України також очікуються дощі, але іншого походження, місцями ймовірні грози. У Карпатах можуть бути зливи.

На Київщині та Вінниччині опадів не передбачається.

Температура повітря в Україні очікується вночі +3°...+7°, вдень +9°...+13°.

У вівторок в Києві буде прохолодно: вночі +3°...+6°, вдень +10°...+12°. Можливий дощ.

Прогноз погоди в Україні на тиждень

Цього тижня в Україні знову будуть лити дощі. Але цього разу, з середи у країні почнеться потепління і досягне на сході +19°. До вихідних дощі відступлять з південних і частини західних областей.

У вівторок Україну знову накриють дощі, сухо буде тільки в Черкаській області. У порівнянні з понеділком температура знизиться на пару градусів до +12°...+14°.

У середу дощі продовжаться, місцями посиляться до злив. Сухих областей стане трохи більше: до Черкащини додадуться Миколавщина, Херсонщина та Запоріжжя. На півдні потеплішає до +16°.

Четвер очікується таким же дощовим, при цьому в перервах між зливами буде світити сонце. Температура зростатиме: в країні потеплішає до +19°. Сухо цього разу буде в Одесі, Вінниці та Житомирі.

У п'ятницю дощі відступлять з півдня і сходу України. У Чернігові очікується гроза. У західні регіони прийде похолодання до +8°, при цьому на решті території триматиметься тепла погода.

На вихідних дощі підуть з південних і частини західних областей, на решті території - литимуть всі вихідні. Температура коливатиметься на рівні +9°...+16°, у Криму сягне +18°.

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Автор: Олена Пилипчак