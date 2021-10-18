Епіцентр землетрусу був розташований неподалік міста Берегове.

На Закарпатті сьогодні вночі зафіксували землетрус магнітудою 2,5.

Про це повідомляє Головний центр спеціального контролю Державного космічного агентства України.

Зазначається, що землетрус зафіксовано сьогодні о 02:20.

"Джерело землетрусу розташоване на території Закарпатської області, на південний захід від міста Берегове, на глибині 5 км. За класифікацією землетрус відноситься до невідчутних. Інтенсивність коливань лежить нижче межі чутливості людей", - йдеться у повідомленні.

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У відомстві зазначили, що на території Берегівського району раніше були зареєстровані землетруси 10 та 26 серпня 2011 року магнітудами 2,7 та 1,6 відповідно. Найсильніший землетрус тут зафіксовано 23 листопада 2006 року магнітудою 4,5.

Нагадаємо, 17 жовтня в Польщі було зафіксовано землетрус. Потужність підземних поштовхів склала 4,2. Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 46 км на північ від міста Легниця, чисельність якого становить 106 тисяч осіб. Осередок залягав на глибині 10 км.

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Автор: Світлана Макринська