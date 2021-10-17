Сьогодні, 17 жовтня, в Польщі було зафіксовано землетрус. Потужність підземних поштовхів склала 4,2.
Про це повідомляє Європейсько-середземноморський сейсмологічний центр (EMSC).
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Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 46 км на північ від міста Легниця, чисельність якого становить 106 тисяч осіб.
Осередок залягав на глибині 10 км.
Виверження вулкана і землетруси на Канарах: що відомо
18 вересня на Канарах почалося виверження вулкана. З найближчих районів були евакуйовані понад 6000 осіб.
Був закритий аеропорт Ла-Пальма. За тиждень до виверження на острові з населенням майже 85 тис.осіб фіксували підвищення сейсмічної активності. Тоді сталося більше тисячі підземних поштовхів магнітудою до 3,4.
В результаті виверження вулкана за день було зафіксовано близько 60 землетрусів.