На щастя, астероїд згорів в атмосфері нашої планети і не завдав шкоди людям.

На Філіппінах на відео потрапив політ астероїда, який відкрили буквально перед самим падінням. Про це повідомляє Іndependent.

Як повідомляється, це вже дев'ятий астероїд, який вчені помітили перед самим падінням.

Європейське космічне агентство (ЄКА) повідомило, що крихітний астероїд, який прямував до Землі, згорів в "ефектній вогняній кулі" над Філіппінами.

Космічний камінь розміром всього близько метра помітили вчені з Арізони тільки в середу вранці.

Астероїд, позначений як 2024 RW1, згорів в атмосфері, не становлячи жодної небезпеки для людей.

Як повідомляється, такі невеликі астероїди часто падають на Землю, але рідко помічаються до зіткнення.

Системи планетарного захисту для виявлення і відстеження навколоземних астероїдів, що становлять потенційну небезпеку для планети, останнім часом стали пріоритетом. Космічні агентства, включно з НАСА, випробовують методи боротьби з такими небезпечними для життя астероїдами.

Як відомо, навіть дрібне космічне каміння, яке не піддається виявленню, може завдати значної шкоди життю та майну. Понад десять років тому 20-метровий метеор, що летів зі швидкістю понад 18 км/с, вибухнув над російським містом Челябінськ, спричинивши потужний вибух з енергією понад 30 атомних бомб.

Унаслідок вибуху метеорита понад 1500 осіб дістали поранення через розбите скло, а будівлі було пошкоджено.

У той час як вчені всього світу працюють над каталогізацією всіх астероїдів розміром понад 1 км, є ймовірність, що час від часу який-небудь дрібніший може прослизнути крізь мережу.

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