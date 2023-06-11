Внаслідок сильних дощів відбулося підтоплення відомого прикарпатського курорту Східниця, постраждали близько 100 житлових будинків та десяток готелів.
Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у Львівській області, внаслідок сильних дощів та стікання гірських вод сталось розтікання річки Східничанка.
"Відбулося підтоплення 6 вулиць, близько 100 житлових будинків, 10 готелів, 11 магазинів, пошкоджено 5 місцевих мостів, затоплено 15 автомобілів", - погвідомляють у ДСНС.
Зазначається, що з підтоплених територій врятовано 45 осіб (з них 8 дітей), надано допомогу у транспортуванні 1 особи. Також проведено відкачку води з 16 домогосподарств. Рятувальні роботи тривають.
Повідомляється, що до робіт з ліквідації наслідків стихійного лиха від ДСНС залучалено 91 особу та 18 одиниць спецтехніки, у тому числі 10 плавзасобів.
Погода в Україні - який прогноз
Як повідомляв УНІАН, вчора на Львівщині вирувала негода. У Моршині випав град, а Східницю затоплювало. повідомлялося про ускладнення проїзду Моршинським мостом в напрямку Стрия.
За прогнозами синоптиків, найближчим часом значні дощі очікуються по всій Україні, на всій території країни оголошено жовтий рівень небезпечності.
На жаль, грозові дощі очікуються і на Херсонщині, яка й так підтоплена через підрив окупантами Каховської дамби.