Внаслідок сильних дощів та стікання гірських вод сталось розтікання річки Східничанка.

Внаслідок сильних дощів відбулося підтоплення відомого прикарпатського курорту Східниця, постраждали близько 100 житлових будинків та десяток готелів.

Як повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у Львівській області, внаслідок сильних дощів та стікання гірських вод сталось розтікання річки Східничанка.

"Відбулося підтоплення 6 вулиць, близько 100 житлових будинків, 10 готелів, 11 магазинів, пошкоджено 5 місцевих мостів, затоплено 15 автомобілів", - погвідомляють у ДСНС.

Зазначається, що з підтоплених територій врятовано 45 осіб (з них 8 дітей), надано допомогу у транспортуванні 1 особи. Також проведено відкачку води з 16 домогосподарств. Рятувальні роботи тривають.

Повідомляється, що до робіт з ліквідації наслідків стихійного лиха від ДСНС залучалено 91 особу та 18 одиниць спецтехніки, у тому числі 10 плавзасобів.

Погода в Україні - який прогноз

Як повідомляв УНІАН, вчора на Львівщині вирувала негода. У Моршині випав град, а Східницю затоплювало. повідомлялося про ускладнення проїзду Моршинським мостом в напрямку Стрия.

За прогнозами синоптиків, найближчим часом значні дощі очікуються по всій Україні, на всій території країни оголошено жовтий рівень небезпечності.

На жаль, грозові дощі очікуються і на Херсонщині, яка й так підтоплена через підрив окупантами Каховської дамби.

Вас також можуть зацікавити новини: