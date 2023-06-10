Внаслідок підняття води в річках підтоплені десятки будинків.

Сьогодні у Львівській області вирувала негода – поки Моршин рясно засипало градом, у Східниці будинки затоплювало через значні опади.

Напередодні Львівський регіональний центр з гідрометеорології попередив, що через локальні значні дощі впродовж 10-12 червня на рiчках басейнiв Сяну та Днiстра у Львівській та Івано-Франківській областях очікується підвищення рівнів води на 0,3-1,3, але без негативних наслiдкiв. Утім у деяких районах Львівщини негода все ж наробила лиха.

"Внаслідок підняття рівня води в річці Східничанка підтоплені близько 40 домогосподарств в смт. Східниця Дрогобицького району. Задіяні всі екстрені служби. … У селі Урич Стрийського району розмита дорога. На дорозі є повалені дерева, частково обвалений міст через річку, що заблокувало виїзд зі села", – повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Місцеві Telegram-канали також інформують, що після зливи, яка пройшла у Стрийському районі, ями залиті водою, і проїзд Моршинським мостом в напрямку Стрия ускладнений.

В самому Моршині вкрай нетипо для червня випав град розміром з горошину. Про негативні наслідки цього явища не повідомляється.

Погода у Львові та області - що треба знати

Львівський регіональний центр з гідрометеорології попереджає, що 11 червня вночі та вранці по півдню Львівської області очікуються сильні дощі, грози, вдень подекуди шквали 15 – 20 м/с, град.

У Львові прогнозують вночі та вранці значний дощ, грозу, вдень шквал 15 – 20 м/с, можливий град. В області оголошено ІI рівень небезпечності, помаранчевий, у місті – І рівень небезпечності, жовтий.

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