"Півтори години їду 10 метрів": Львів замело снігом, у Києві через негоду з рейок зійшли трамваї (фоторепортаж, відео)

На Рівненщині для розчищення трас навіть залучили машину, яку використовують для розчистки смуг аеропорту.

Фоторепртаж: Київ у снігу

Циклон накрив південь, центр та схід країни. З самого ранку дуже слизько в Сумській області. В Одесі температура різко стрибнула від +7° до -6°. І через таке коливання температури зросла кількість звернень містян до лікарів. Нині у місті ще й дуже вітрено. Досі мете у Рівненській області, а у Львівській - нападало до метра снігу.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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У Львові вдарив мороз до -14°. Вночі сильно мело, а ранком снігопад вщух. Спецтехніка чистить дороги, але не може впоратися. Комунальникам почали допомагати мешканці: вони публікують відео у соцмережах, як виходять у двори з лопатами - таким чином заохочують інших.

Водії допомогають один одному: штовхають не тільки легкові, а й вантажні машини. Найважче їздити бруківкою, бо дуже слизько і під снігом - крига. Рятувальники з ночі відбуксировали півсотні машин по області, зокрема і шість карет швидкої допомоги.

"Півтори години вже їду 10 метрів. Треба розгон набрати, щоб проїхати", - каже водій, розчищаючи дорогу перед своєю автівкою.

Напередодні ввечері через сильні снігопади розвалився магазин меблів : спершу масу снігу не витримала покрівля. Коли впав дах - стіни будівлі розійшлися у різні боки. На час обвалу у магазині покупців не було - обійшлося без жертв. Продавець встигла вибігти на вулицю.

Мерія рекомендує закладам перейти на дистанційний режим роботи або зробити п'ятницю вихідною. Синоптики кажуть, що на вихідних морози трохи вщухнуть, але сніжитиме далі.

Для розчистки трас на Рівненщині навіть залучили машину, яку використовують для розчистки смуг аеропорту - сніговій.

У Києві техніка встигає розчищати сніг з доріг - проблем з проїздом на дорогах немає. Вночі через негоду і снігопад з рейок посходили трамваї. Водії так само допомагали один одному витягати автівки із заметів.

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