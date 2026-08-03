Головна авіаційна надія Росії: перший серійний МС-21 здійснив дебютний політ (фото)

Авіалайнер МС-21 покликаний врятувати цивільну авіацію РФ, яка в буквальному сенсі гниє на очах.

Перший серійний пасажирський літак МС-21-310 піднявся в небо, що знаменувало собою ключовий етап однієї з наймасштабніших авіаційних програм сучасної Російської Федерації. Про це повідомляє "Об'єднана авіабудівна корпорація".

Політ МС-21-310 виконали з аеродрому філії ПАТ "Яковлєв" – Іркутського авіаційного заводу. Літак досяг висоти 6000 м і приладової швидкості 600 км/год. Екіпаж перевірив стійкість і керованість машини в різних конфігураціях, а також роботу бортових систем. За словами росіян, за підсумками випробувань МС-21 продемонстрував "хороші характеристики", а польотне завдання було "виконано в повному обсязі".

Успішний політ свідчить про готовність виробничих ланцюгів до серійного випуску машин цього типу, зокрема першої партії із 18 літаків. Паралельно триває процес сертифікації літака – станом на зараз МС-21-310 уже виконав понад половину програми сертифікаційних польотів.

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Довідка УНІАН. МС-21 вважається ключовим проєктом російського цивільного авіабудування. Це середньомагістральний вузькофюзеляжний пасажирський літак, який у Росії позиціонують як майбутню альтернативу західним Airbus A320neo та Boeing 737 MAX.

Попри гучні заяви, реалізація програми просувається значно повільніше, ніж планувалося. Від першого польоту МС-21 минуло майже 10 років, але станом на кінець 2025 року було збудовано лише близько шести літаків цього типу, включно з дослідними зразками. МС-21 відстає за термінами від китайського конкурента – Comac C919. Комерційна експлуатація останнього вже розпочалася.

За останні роки старт серійного виробництва МС-21 неодноразово переносили, тоді як вартість проєкту продовжувала зростати. На цьому тлі експерти дедалі частіше ставлять під сумнів перспективи МС-21 і його здатність конкурувати на ринку цивільної авіації.

Криза цивільної авіації Росії - останні новини

Реалізація програми МС-21 триває на тлі глибокої системної кризи російської цивільної авіації. Вона спричинена технологічною ізоляцією через санкції, пов'язані із вторгненням в Україну. Сьогодні російська галузь потерпає від критичного дефіциту літаків, відсутності доступу до оригінальних запчастин і двигунів, а також браку кваліфікованих кадрів, що змушує компанії масово списувати крилаті машини.

Раніше УНІАН писав, що до 2030 року Росія може втратити майже половину свого парку цивільних літаків. За даними Служби зовнішньої розвідки України, з парку перевізників вибудуть понад 100 іноземних літаків і ще 230 радянських машин, яким 40-60 років.

При цьому за останні роки російські авіабудівники зібрали лише поодинокі комерційні авіалайнери, а деякі ключові програми опинилися на межі закриття.

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