Досі залишається загадкою, як кактуси опинилися в українському лісі.

У лісі під Херсоном на галявині ростуть кактуси.

Про це повідомляє Kherson.net.ua.

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Мешканка Херсона Оксана Королевич опублікувала незвичайні фотознімки, зроблені в лісі. Прогулюючись, вона потрапила на галявину з кактусами.

"Що для вас херсонські ліси? Сосни, шишки, берези, акації багато іншого. А ось кактуси для мене стали повною несподіванкою! Ще й колючки потім довго з рук витягали", - написала вона.

Досі залишається незрозумілим, як кактуси потрапили в український ліс. Ймовірно, їх посадили цілеспрямовано, і вони прижилися у південному кліматі.

Квіткові поля в Каліфорнії

Поруч з містом Карлсбад, Каліфорнія, розцвіли жовтеці. Відомі квіткові поля щорічно приваблюють любителів природи.

Жителі Каліфорнії раді ослабленню карантинних обмежень і тому, що в життя повертаються розваги.

Квіткові поля будуть відкриті для гостей до 9 травня. Тут ростуть 70000000 жовтеців. Власники ферми розводять власні сорти, домагаючись, щоб квіти стали яскравішими і крупнішими.

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Автор: Олена Пилипчак