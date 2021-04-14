У лісі під Херсоном на галявині ростуть кактуси.
Про це повідомляє Kherson.net.ua.
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Мешканка Херсона Оксана Королевич опублікувала незвичайні фотознімки, зроблені в лісі. Прогулюючись, вона потрапила на галявину з кактусами.
"Що для вас херсонські ліси? Сосни, шишки, берези, акації багато іншого. А ось кактуси для мене стали повною несподіванкою! Ще й колючки потім довго з рук витягали", - написала вона.
Досі залишається незрозумілим, як кактуси потрапили в український ліс. Ймовірно, їх посадили цілеспрямовано, і вони прижилися у південному кліматі.
Квіткові поля в Каліфорнії
Поруч з містом Карлсбад, Каліфорнія, розцвіли жовтеці. Відомі квіткові поля щорічно приваблюють любителів природи.
Жителі Каліфорнії раді ослабленню карантинних обмежень і тому, що в життя повертаються розваги.
Квіткові поля будуть відкриті для гостей до 9 травня. Тут ростуть 70000000 жовтеців. Власники ферми розводять власні сорти, домагаючись, щоб квіти стали яскравішими і крупнішими.
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