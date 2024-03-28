У столиці очікується переважно похмура погода.

У п'ятницю, 29 березня, погода в Києві трохи погіршиться. Про це повідомляє Погода УНІАН.

Вночі у столиці буде +8°...+9°, а вдень температура максимально підвищиться до +12°. Очікується переважно похмура погода та дощ.

Вітер буде змінних напрямків і дещо стихне, 5-10 м/с, проте під час опадів імовірні сильніші пориви. Атмосферний тиск протягом дня підвищиться з 740 до 747 міліметрів ртутного стовпа.

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Погода 29 березня - прогноз по Україні

У Львові в п'ятницю буде практично безхмарно. Вночі +7°, вдень +15°.

У Луцьку буде невелика хмарність, вночі +7°, вдень +14°, легкий дощ.

У Рівному завтра очікується невелика хмарність, вночі +8°, вдень +13°, легкий дощ.

У Тернополі 29 березня вночі буде +7°, вдень +15°, невелика хмарність.

У Хмельницькому протягом дня буде невелика хмарність, вночі +7°, вдень +14°, легкий дощ.

В Івано-Франківську буде практично безхмарно, вночі +7°, вдень +17°.

В Ужгороді завтра стовпчики термометрів покажуть уночі +8°, вдень +18°, невелика хмарність.

У Чернівцях у п'ятницю - ясно і безхмарно, вночі +10°, вдень +17°.

У Вінниці завтра буде +6°...+15°, невелика хмарність.

У Житомирі в п'ятницю буде вночі +6°, вдень +14°, невелика хмарність, дощ.

У Чернігові стовпчики термометрів покажуть +7°...+12°, невелика хмарність, дощ.

У Черкасах завтра буде невелика хмарність, вночі +7°, вдень +13°, гроза.

У Кропивницькому температура вночі буде +7°, вдень +15°, невелика хмарність, дощ.

У Полтаві - невелика хмарність, температура повітря +7°...+14°, дощ.

В Одесі 29 березня - ясно і безхмарно, температура вночі +9°, вдень +19°.

У Херсоні в п'ятницю вночі буде +8°, вдень +19°, ясно і безхмарно.

У Миколаєві завтра буде практично безхмарно, вночі +7°, вдень +21°.

У Запоріжжі температура вночі +8°, вдень +18°, невелика хмарність, дощ.

У Сумах завтра температура повітря вночі буде +6°, а вдень +14°, похмуро, невеликий дощ.

У Харкові - похмуро, суцільна хмарність, температура вночі +8°, вдень +15°, дощ.

У Дніпрі температура вночі буде +8°, вдень +17°, невелика хмарність, дощ.

У Сімферополі в п'ятницю буде ясно і безхмарно, +10°...+18°.

У Краматорську завтра невелика хмарність, легкий дощ, температура вночі +8°, вдень +19°.

У Сєвєродонецьку - похмуро, температура вночі +7°, вдень +19°, дощ.

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