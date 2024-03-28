У п'ятницю, 29 березня, погода в Києві трохи погіршиться. Про це повідомляє Погода УНІАН.
Вночі у столиці буде +8°...+9°, а вдень температура максимально підвищиться до +12°. Очікується переважно похмура погода та дощ.
Вітер буде змінних напрямків і дещо стихне, 5-10 м/с, проте під час опадів імовірні сильніші пориви. Атмосферний тиск протягом дня підвищиться з 740 до 747 міліметрів ртутного стовпа.
Погода 29 березня - прогноз по Україні
У Львові в п'ятницю буде практично безхмарно. Вночі +7°, вдень +15°.
У Луцьку буде невелика хмарність, вночі +7°, вдень +14°, легкий дощ.
У Рівному завтра очікується невелика хмарність, вночі +8°, вдень +13°, легкий дощ.
У Тернополі 29 березня вночі буде +7°, вдень +15°, невелика хмарність.
У Хмельницькому протягом дня буде невелика хмарність, вночі +7°, вдень +14°, легкий дощ.
В Івано-Франківську буде практично безхмарно, вночі +7°, вдень +17°.
В Ужгороді завтра стовпчики термометрів покажуть уночі +8°, вдень +18°, невелика хмарність.
У Чернівцях у п'ятницю - ясно і безхмарно, вночі +10°, вдень +17°.
У Вінниці завтра буде +6°...+15°, невелика хмарність.
У Житомирі в п'ятницю буде вночі +6°, вдень +14°, невелика хмарність, дощ.
У Чернігові стовпчики термометрів покажуть +7°...+12°, невелика хмарність, дощ.
У Черкасах завтра буде невелика хмарність, вночі +7°, вдень +13°, гроза.
У Кропивницькому температура вночі буде +7°, вдень +15°, невелика хмарність, дощ.
У Полтаві - невелика хмарність, температура повітря +7°...+14°, дощ.
В Одесі 29 березня - ясно і безхмарно, температура вночі +9°, вдень +19°.
У Херсоні в п'ятницю вночі буде +8°, вдень +19°, ясно і безхмарно.
У Миколаєві завтра буде практично безхмарно, вночі +7°, вдень +21°.
У Запоріжжі температура вночі +8°, вдень +18°, невелика хмарність, дощ.
У Сумах завтра температура повітря вночі буде +6°, а вдень +14°, похмуро, невеликий дощ.
У Харкові - похмуро, суцільна хмарність, температура вночі +8°, вдень +15°, дощ.
У Дніпрі температура вночі буде +8°, вдень +17°, невелика хмарність, дощ.
У Сімферополі в п'ятницю буде ясно і безхмарно, +10°...+18°.
У Краматорську завтра невелика хмарність, легкий дощ, температура вночі +8°, вдень +19°.
У Сєвєродонецьку - похмуро, температура вночі +7°, вдень +19°, дощ.