У деяких місцях води по пояс, затоплено вулиці та автомобілі, повалено дерева, а в області почалися проблеми зі світлом.

У Києві, як і прогнозували синоптики, почалася сильна злива з грозою. Опади також супроводжуються сильним вітром.

У деяких районах уже повалено дерева, а вулиці столиці перетворилися на справжні річки - зливостоки не справляються з такою кількістю води.

За даними місцевих Telegram-каналів, у деяких місцях води набралося вже до пояса, автомобілі також затоплені по самі вікна.

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У Київській області місцями випав град. Унаслідок негоди вже почали фіксувати відключення електроенергії.

Погода в Києві - прогноз

Нагадаємо, на сьогодні в Києві оголосили підвищений рівень небезпеки через негоду.

"6 серпня вдень гроза, в окремих районах град та шквал 15-20 м/с", - попередили синоптики Укргідрометцентру.

Через негоду в столиці та області оголошено І рівень небезпеки, жовтий.

Грози сьогодні очікуються не тільки в столиці, а й в інших областях. Зокрема, у Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій, Чернівецькій, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській та Чернігівській областях сьогодні прогнозують грози, а в окремих районах град і шквали 15-20 м/с.

За словами синоптиків, сьогодні на погоду в західних, північних і більшості центральних областей впливатиме атмосферний фронт. Саме через нього тут пройдуть короткочасні дощі, які супроводжуватимуться грозами, а в окремих районах градом і шквалистим вітром.

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