Сильний вітер принесе в Україну суттєве потепління: синоптик вразила прогнозом на найближчі дні
Повітряна маса також принесе з собою дощ та мокрий сніг.
У середу, 9 грудня, Україна ще буде під впливом потужного північно-східного антициклону Xavier. Тому суттєвих опадів не передбачається.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
Квітучий сад посеред грудня: на Миколаївщині зацвіли яблуні (відео)
Лише на Одещині, у Миколаївській, Херсонській областях та в Криму є ймовірність невеликого дощу або мокрого снігу.
"Серйозний активний циклон над Італією Yvonne поки що нам не загрожує, але зумовлює в Україні сильний вітер. Він втримається й завтра, 9 грудня, буде східного та південно-східного напрямків", - написала синоптик.
Температура повітря буде низька: найближчої ночі -4°...-10°, на сході до -12°, у західних областях 0°...-4°, на півдні близько 0°.
Завтра вдень очікується від -3° до +2°, на півдні до +4°. На Закарпатті та в Криму до +5°...+9°.
У четвер, 10 грудня, до України увірветься інша повітряна маса, із південного заходу Європи. Принесе суттєве потепління та помірні або сильні опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Охопить захід, північ, частину центру, Одещину.
У Києві завтра, в середу, ще морозно, вдень до -4°, вітряно, проте сухо.
А 10 грудня у столиці почне падати атмосферний тиск, температура повітря підвищиться до 0°...+1°. Опади можуть бути сильними - мокрий сніг та дощ. Також очікується сильний вітер.
Вас також можуть зацікавити інші новини погоди:
- У Києві почалася метеорологічна зима
- Різкого похолодання в Україні не буде: синоптик дав прогноз до середини грудня
- Листопад став найспекотнішим у світі за останні 40 років
- Синоптики назвали області, на які сьогодні налетить штормовий вітер
- Через потужний шторм Азовське море вийшло з берегів: затоплено десятки баз відпочинку (фото, відео)
- Вінниця-3°... -6°
- Дніпро-1°... -5°
- Донецьк-2°... -7°
- Житомир-3°... -7°
- Запоріжжя0°... -5°
- Івано-Франківськ-2°... -4°
- Київ-4°... -8°
- Кропивницький-2°... -6°
- Луганськ-2°... -10°
- Луцьк-3°... -4°
- Львів-2°... -3°
- Миколаїв-2°... -4°
- Одеса-1°... -3°
- Полтава-2°... -6°
- Рівне-4°... -6°
- Сімферополь+5°... +2°
- Суми-2°... -8°
- Тернопіль-4°... -5°
- Харків-2°... -8°
- Херсон-1°... -3°
- Хмельницький-2°... -5°
- Черкаси-2°... -4°
- Чернігів-5°... -7°
- Чернівці-3°... -5°