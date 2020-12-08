Сильний вітер принесе в Україну суттєве потепління: синоптик вразила прогнозом на найближчі дні

Повітряна маса також принесе з собою дощ та мокрий сніг.

Найближчими днями в Україні буде вітряно / Фото REUTERS

У середу, 9 грудня, Україна ще буде під впливом потужного північно-східного антициклону Xavier. Тому суттєвих опадів не передбачається.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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Лише на Одещині, у Миколаївській, Херсонській областях та в Криму є ймовірність невеликого дощу або мокрого снігу.

"Серйозний активний циклон над Італією Yvonne поки що нам не загрожує, але зумовлює в Україні сильний вітер. Він втримається й завтра, 9 грудня, буде східного та південно-східного напрямків", - написала синоптик.

Температура повітря буде низька: найближчої ночі -4°...-10°, на сході до -12°, у західних областях 0°...-4°, на півдні близько 0°.

Завтра вдень очікується від -3° до +2°, на півдні до +4°. На Закарпатті та в Криму до +5°...+9°.

У четвер, 10 грудня, до України увірветься інша повітряна маса, із південного заходу Європи. Принесе суттєве потепління та помірні або сильні опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Охопить захід, північ, частину центру, Одещину.

У Києві завтра, в середу, ще морозно, вдень до -4°, вітряно, проте сухо.

А 10 грудня у столиці почне падати атмосферний тиск, температура повітря підвищиться до 0°...+1°. Опади можуть бути сильними - мокрий сніг та дощ. Також очікується сильний вітер.

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