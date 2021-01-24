Дощі та подекуди сніг: синоптики розповіли про погоду в Україні на завтра

Також у західних областях є небезпека ожеледиці та шквальний вітер.

Україну накриють дощі з мокрим снігом / фото ua.depositphotos.com

Погода в Україні у понеділок, 25 січня, буде похмурою та зі значними опадами.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Читайте також Чорнобильський заповідник у снігу: неймовірні фотоТак, завтра очікуються значні опади у вигляді дощу та снігу. На Заході прогнозується мокрий сніг, також є небезпека ожеледиці та шквальний вітер. Сильний сніг і хуртовини, зокрема, будуть у Карпатах.

Вітер південний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура в понеділок уночі 0°...+5°, вдень +3°...+8°, на півдні до +10°. У західних областях протягом доби від -2° до +3°. У Карпатах температура вночі та вдень 0° ...-5°.

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