Дощі та подекуди сніг: синоптики розповіли про погоду в Україні на завтра
Також у західних областях є небезпека ожеледиці та шквальний вітер.
Погода в Україні у понеділок, 25 січня, буде похмурою та зі значними опадами.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Чорнобильський заповідник у снігу: неймовірні фотоТак, завтра очікуються значні опади у вигляді дощу та снігу. На Заході прогнозується мокрий сніг, також є небезпека ожеледиці та шквальний вітер. Сильний сніг і хуртовини, зокрема, будуть у Карпатах.
Вітер південний із переходом на північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.
Температура в понеділок уночі 0°...+5°, вдень +3°...+8°, на півдні до +10°. У західних областях протягом доби від -2° до +3°. У Карпатах температура вночі та вдень 0° ...-5°.
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