В Україні у наступні дві доби буде без опадів - синоптики

18:15, 2 березня 2021
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Лише найближчої ночі у східних областях невеликий мокрий сніг і дощ.

фото ua.depositphotos.com
фото ua.depositphotos.com

В Україні у наступні дві доби, 3-4 березня, опадів не очікується.

Про це повідомляє Укргідрометцентр у Facebook.

Згідно з прогнозами синоптиків, лише найближчої ночі у східних областях невеликий мокрий сніг і дощ.

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Температура вночі 3 березня від +3° до -2°, 4 березня 0°...-5°, вдень +5°...+12°. Завтра на сході та північному сході +2°...+7°.

У п'ятницю, 5 березня, в Україні, крім півдня, невеликий дощ, на північному заході з мокрим снігом. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 1-7°. У південній частині 10-15° тепла.

Крім того, вдень 4 березня в більшості областей, а 5 березня на сході та південному сході країни місцями посилення вітру до 15-20 м/с.

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Автор: Віталій Саєнко

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Теги: дощсиноптикиУкргідрометцентрпогода на завтра
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