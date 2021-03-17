У Карпатах вирує штормовий вітер та мете хуртовина, мороз сягнув -10° (фото, відео)

Видимість впала до 30 метрів.

Карпати накрила заметіль / Фото facebook.com/chornogora.rescue112

У зв'язку зi снiгопадами та хуртовинами сьогодні, 17 березня, у Карпатах оголошено снiголавинну небезпеку.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

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У високогiр'ї Закарпатської областi зберігається значна снiголавинна небезпека (3 рiвень), а у високогір"ї Івано-Франкiвської областi очiкується висока снiголавинна небезпека (4 рiвень).

Рятувальники попереджають, що сьогодні у Карпатах очікується значний сніг. Таким погодним умовам надано I рівень небезпечності, жовтий.

Як повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост, на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 30 м. Вітер північно-західній 18 м/с, пориви сягають до 23 м/с. Мете хуртовина та падає дрібний сніг. Температура повітря знизилася до -10°.

Прогноз погоди в Україні на 17 березня: дані Погоди УНІАН

У середу, 17 березня, практично всю країну заллє дощами. Опадів не очікується тільки на Київщині, Чернігівщині, Одещині та в Запоріжжі. Температура в центрі впаде до +5°, хоча на півдні все ще триматиметься на рівні +12°.

У Києві - хмарно, температура повітря вночі 0°, вдень +5°.

У Львові в середу очікується дощ, вночі -2°, вдень +3°.

В Одесі 17 березня - хмарно з проясненнями, температура вночі +4°, вдень +8°.