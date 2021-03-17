У Карпатах вирує штормовий вітер та мете хуртовина, мороз сягнув -10° (фото, відео)
Видимість впала до 30 метрів.
У зв'язку зi снiгопадами та хуртовинами сьогодні, 17 березня, у Карпатах оголошено снiголавинну небезпеку.
Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.
Синоптик назвала дату, коли в Україні почнеться справжня весна
У високогiр'ї Закарпатської областi зберігається значна снiголавинна небезпека (3 рiвень), а у високогір"ї Івано-Франкiвської областi очiкується висока снiголавинна небезпека (4 рiвень).
Рятувальники попереджають, що сьогодні у Карпатах очікується значний сніг. Таким погодним умовам надано I рівень небезпечності, жовтий.
Як повідомляє Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост, на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, видимість обмежена до 30 м. Вітер північно-західній 18 м/с, пориви сягають до 23 м/с. Мете хуртовина та падає дрібний сніг. Температура повітря знизилася до -10°.
Прогноз погоди в Україні на 17 березня: дані Погоди УНІАН
У середу, 17 березня, практично всю країну заллє дощами. Опадів не очікується тільки на Київщині, Чернігівщині, Одещині та в Запоріжжі. Температура в центрі впаде до +5°, хоча на півдні все ще триматиметься на рівні +12°.
У Києві - хмарно, температура повітря вночі 0°, вдень +5°.
У Львові в середу очікується дощ, вночі -2°, вдень +3°.
В Одесі 17 березня - хмарно з проясненнями, температура вночі +4°, вдень +8°.
- Вінниця+4°... 0°
- Дніпро+10°... 0°
- Донецьк+10°... +1°
- Житомир+6°... 0°
- Запоріжжя+12°... 0°
- Івано-Франківськ+3°... 0°
- Київ+5°... 0°
- Кропивницький+6°... 0°
- Луганськ+8°... +1°
- Луцьк+3°... -2°
- Львів+5°... -3°
- Миколаїв+11°... +3°
- Одеса+8°... +4°
- Полтава+4°... 0°
- Рівне+1°... -2°
- Сімферополь+11°... +1°
- Суми+4°... -1°
- Тернопіль+1°... -1°
- Харків+2°... 0°
- Херсон+11°... +3°
- Хмельницький+4°... -1°
- Черкаси+3°... 0°
- Чернігів+6°... -2°
- Чернівці+3°... -1°