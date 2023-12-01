У Центральній геофізичній обсерваторії ім. Бориса Срезневського підбили погодні підсумки листопада у Києві та повідомили, чим відзначився місяць.
Як зазначається у повідомленні на сторінці Обсерваторії у Facebook, за даними спостережень їхньої метеостанції, середньомісячна температура повітря у листопаді в Києві дорівнювала +4,1°С, що на 1,5°С вище за кліматичну норму.
"Найхолодніше у столиці було 23 листопада, коли мінімальна температура під ранок знизилась до -6,8°С, а найтепліше - 1 листопада, коли максимальна температура після полудня досягла +16,5°С", - йдеться у повідомленні.
Опадів на проспекті Науки, 37 (йдеться про метеомайданчик Обсерваторії) випало 98 мм, або 213% кліматичної норми. "Це забезпечило йому 13 позицію у рейтингу найвологіших з 1891 року", - зазначили у Обсерваторії.
Прогноз погоди на зиму:
Раніше кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич заявив, що цього року у грудні очікуються сильні морози, температура подекуди падатиме до -13°...-20°.
За його словами, у другій половині першої декади та протягом другої декади місяця очікується розвиток потужного Сибірського антициклону, виступи якого можуть охопити практично всю територію Північної Азії та Східної Європи.