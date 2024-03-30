У Львові на сьогодні оголосили штормове попередження. Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.
За даними синоптиків, негода очікується також по території Львівської області та триватиме до кінця поточної доби.
"В найближчу годину із збереженням до кінця доби 30 березня місцями пориви південно-західного вітру 15-20 м/с", - йдеться у попередженні.
Через негоду оголошено І рівень небезпечності, жовтий.
Погода у Львові та області - прогноз на 30 березня
Сьогодні, за даними синоптиків, погоду на Львівщині визначатиме теплий сектор циклонічної депресії з центрами над Західною Європою.
У Львівській області очікується мінлива хмарність, без опадів. Температура вночі вдень +20°...+25°. У Львові стовпчики термометрів покажуть +21°...+23°.
Погода На Львівщині - прогноз на 31 березня
"Остання неділя березня порадує нас чудовою погодою", - кажуть синоптики.
Опадів у цей день не прогнозується. Вітер буде південної чверті, слабкий вночі, а вдень поривчастий.
Температура по Львівщині вночі буде +8°...+13°, а вдень повітря прогріється аж до +21°...+26°. у Львові вночі буде +9°...+11°, а вдень стовпчики термометрів покажуть +22°...+24°.
Загалом, за словами синоптиків, вихідні на Львівщині будуть напрочуд теплими та без опадів.