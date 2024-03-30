Негода триматиметься до кінця поточної доби.

У Львові на сьогодні оголосили штормове попередження. Про це повідомляє Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

За даними синоптиків, негода очікується також по території Львівської області та триватиме до кінця поточної доби.

"В найближчу годину із збереженням до кінця доби 30 березня місцями пориви південно-західного вітру 15-20 м/с", - йдеться у попередженні.

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Через негоду оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Погода у Львові та області - прогноз на 30 березня

Сьогодні, за даними синоптиків, погоду на Львівщині визначатиме теплий сектор циклонічної депресії з центрами над Західною Європою.

У Львівській області очікується мінлива хмарність, без опадів. Температура вночі вдень +20°...+25°. У Львові стовпчики термометрів покажуть +21°...+23°.

Погода На Львівщині - прогноз на 31 березня

"Остання неділя березня порадує нас чудовою погодою", - кажуть синоптики.

Опадів у цей день не прогнозується. Вітер буде південної чверті, слабкий вночі, а вдень поривчастий.

Температура по Львівщині вночі буде +8°...+13°, а вдень повітря прогріється аж до +21°...+26°. у Львові вночі буде +9°...+11°, а вдень стовпчики термометрів покажуть +22°...+24°.

Загалом, за словами синоптиків, вихідні на Львівщині будуть напрочуд теплими та без опадів.

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