В Одесі через морози на морі побачили незвичайне явище (фото, відео)
Море почало "диміти" через різницю температур води і повітря.
Вчора в Одесі "задимило" море. Це відбувається через різницю в температурах води і повітря.
У Києві сьогодні очікується 19-градусний мороз
Про це повідомляє Пушкінський.
За даними видання, через те, що вода тепліша за повітря, море почало "диміти" або "парити". Навіть у темряві було помітно це незвичайне явище.
Нагадаємо, сьогодні в Одесі очікується мінлива хмарність, температура вночі -12°, вдень -9°.
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