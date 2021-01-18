В Одесі через морози на морі побачили незвичайне явище (фото, відео)

09:56, 18 січня 2021
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Море почало "диміти" через різницю температур води і повітря.

В Одесі море почало "парити" / фото соцмережі
В Одесі море почало "парити" / фото соцмережі

Вчора в Одесі "задимило" море. Це відбувається через різницю в температурах води і повітря.

У Києві сьогодні очікується 19-градусний мороз

Про це повідомляє Пушкінський.

За даними видання, через те, що вода тепліша за повітря, море почало "диміти" або "парити". Навіть у темряві було помітно це незвичайне явище.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі очікується мінлива хмарність, температура вночі -12°, вдень -9°.

Незвичайне явище на морі в Одесі / фото Пушкінська
Незвичайне явище на морі в Одесі / фото Пушкінська

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Автор: УНІАН

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Теги: відеофотопогода в Одесіновини Одеси
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