На сході України можливий сніг, а у Києві - дощ: прогноз погоди на 15 листопада (карта)

Погода в Україні у неділю, 15 листопада, буде прохолодною та хмарною.

Завтра в Україні можливий мокрий сніг та вдень до -3 / фото УНІАН

У неділю, 15 листопада, погода у східних та південних областях України буде дощовою, а також можливий мокрий сніг. На решті території країни буде сухо, але хмарно.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

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За даними українських синоптиків, завтра у Дніпропетровській, Харківській, Донецькій та Луганській областях очікується дощ з мокрим снігом. У Кіровоградській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях також дощитиме.

Крім того, у північних та східних областях можливе зниження температури повітря до -1...-4 градусів як вдень, так і вночі. У західних та південних областях завтра буде від +7 до +11 вдень та від +2 до +6 вночі. У центральних областях морозу не прогнозують, але буде прохолодно: від +0 до +5 вдень, від 0 до +3 вночі.

У Києві 15 листопада вночі без опадів, вдень невеликий дощ. Температура повітря вночі +1+3 градуси, вдень +4+6 тепла.

"У Києві в суботу та неділю буде хмарно, щось трохи покапає і, можливо, навіть політає. Але поки що нічого особливого", – написала синоптик Наталка Діденко у Facebook.

Прогноз погоди 15 листопада / дані Укргідрометцентру

Зазначимо, в листопаді в країні очікуються різкі перепади температури. Прогнозують, що листопад буде холодним, дощовим і похмурим.

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