Дощі, мокрий сніг та заморозки: синоптик попередив українців про холодний циклон

12:58, 18 листопада 2020
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За словами Горбаня, до кінця осені температура вдень не підніметься вище +6°.

В Україну насувається циклон / фото УНІАН
В Україну насувається циклон / фото УНІАН

В Україну йде холодний циклон, який принесе з собою дощі, мокрий сніг і навіть заморозки.

Синоптик назвавши дату першого снігу в Україні і дав доповідний прогноз до кінця зими

Про це в коментарі виданню Обозреватель розповів народний синоптик Леонід Горбань.

За розрахунками синоптика, до кінця осені середня температура вночі коливатиметься в межах -2°...-4°, а вдень підніматиметься не вище +4°...+6° градусів. 

Періодично разом з дощем падатиме невеликий сніг.

Перший сніг в Україні

Найближчими днями сніг випаде практично на всій території України.

За словами провідного синоптика Укргідрометцентру Наталії Голені, у більшості регіонів очікується мінусова температура.

"Ну як для сходу - це вже практично зима, там температури вище нуля вже немає - і у найближчі 5 діб підвищення не очікується. Для заходу поки переважають позитивні температури, вночі теж, тому для цього регіону ще зима не прийшла. А центральні, північні і південні області ще в такому плюс-мінус діапазоні — від -3, -4 до +3 градусів, такий діапазон збережеться на цьому тижні. Скажімо так, це близько до кліматичної норми", - сказала вона.

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Автор: Олена Пилипчак

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