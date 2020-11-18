Дощі, мокрий сніг та заморозки: синоптик попередив українців про холодний циклон
За словами Горбаня, до кінця осені температура вдень не підніметься вище +6°.
В Україну йде холодний циклон, який принесе з собою дощі, мокрий сніг і навіть заморозки.
Синоптик назвавши дату першого снігу в Україні і дав доповідний прогноз до кінця зими
Про це в коментарі виданню Обозреватель розповів народний синоптик Леонід Горбань.
За розрахунками синоптика, до кінця осені середня температура вночі коливатиметься в межах -2°...-4°, а вдень підніматиметься не вище +4°...+6° градусів.
Періодично разом з дощем падатиме невеликий сніг.
Перший сніг в Україні
Найближчими днями сніг випаде практично на всій території України.
За словами провідного синоптика Укргідрометцентру Наталії Голені, у більшості регіонів очікується мінусова температура.
"Ну як для сходу - це вже практично зима, там температури вище нуля вже немає - і у найближчі 5 діб підвищення не очікується. Для заходу поки переважають позитивні температури, вночі теж, тому для цього регіону ще зима не прийшла. А центральні, північні і південні області ще в такому плюс-мінус діапазоні — від -3, -4 до +3 градусів, такий діапазон збережеться на цьому тижні. Скажімо так, це близько до кліматичної норми", - сказала вона.
- Вінниця+2°... 0°
- Дніпро+1°... -5°
- Донецьк0°... -7°
- Житомир+4°... +1°
- Запоріжжя0°... -4°
- Івано-Франківськ+9°... 0°
- Київ+1°... 0°
- Кропивницький+1°... -6°
- Луганськ-4°... -13°
- Луцьк+9°... +3°
- Львів+10°... +2°
- Миколаїв+4°... -3°
- Одеса+4°... 0°
- Полтава-1°... -4°
- Рівне+8°... +3°
- Сімферополь+6°... +1°
- Суми-1°... -5°
- Тернопіль+7°... +2°
- Харків-2°... -7°
- Херсон+3°... -3°
- Хмельницький+5°... 0°
- Черкаси+2°... -2°
- Чернігів0°... -1°
- Чернівці+6°... +3°