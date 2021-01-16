В Україні через значне похолодання відкрили більше двох сотень пунктів обігріву (відео)

Загалом минулої доби до пунктів обігріву звернулось 360 осіб.

Минулої доби до пунктів обігріву звернулось 360 осіб \ фото УНІАН

В Україні через значне похолодання відкрили майже 230 пунктів обігріву.

Читайте також У Києві завтра вночі очікується 20-градусний морозЯк повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій, з початку прогнозованого зниження температурних показників, рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій в регіонах розпочали свою роботу пункти обігріву.

Так, місцевими органами влади у взаємодії з ДСНС розгорнуто 4 тис. 227 пунктів обігріву, з них місцевим самоврядуванням - 4 тис. 200 стаціонарних пунктів, а ДСНС - 27 мобільних пунктів обігріву на базі наметів та транспортних засобів.

Пункти ДСНС встановлено із дотриманням всіх вимог санітарно-гігієнічних норм та правил пожежної безпеки. Вони забезпечені засобами обігріву на твердому паливі, медичними аптечками та вогнегасниками. У пунктах обігріву організовано цілодобове чергування рятувальників.

Загалом минулої доби до пунктів обігріву звернулось 360 осіб, з них 113 - до пунктів ДСНС.

На звернення органів місцевої влади ДСНС можуть бути додатково розгорнуті пункти обігріву у визначених місцях.

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