Синоптики кажуть, що місцями навалить до 3,6 метрів снігу.

Потужна хуртовина охопила Каліфорнію і Неваду з поривами вітру до 305 км/год (понад 84 м/с - УНІАН).

Як повідомляє The Watcers, зимовий шторм супроводжується сильним снігопадом і руйнівними вітрами.

Так, сильна хуртовина охопила деякі райони Каліфорнії та Невади. Ще з 29 лютого в цих штатах закриті ключові дороги, а тисячі людей сидять без електрики. Зокрема, у Неваді понад 33 000 клієнтів зіткнулися з перебоями в подачі електроенергії, а в Каліфорнії - майже 24 000.

Як повідомляється, шторм призвів до закриття основних транспортних маршрутів і гірськолижних курортів, зачепивши десятки тисяч жителів західної частини США.

На гірськолижному курорті Палісейдс на озері Тахо пориви вітру перевищували 240 км/год (понад 66 м/с - УНІАН), а максимальна швидкість поривів досягала 305 км/год (84 м/с) на високогір'ї.

Шторм також спричинив торнадо, який пошкодив початкову школу в Каліфорнії.

Синоптики кажуть, що снігопад продовжиться, подекуди випаде до 3,6 метрів опадів.

Відомий на весь світ Йосемітський національний парк також оголосив про закриття, закликаючи відвідувачів евакуюватися. Людей просять утриматися від нетермінових поїздок.

Похолодання в Україні

За прогнозом синоптика Ігоря Кибальчича, цього тижня в Україну також прийдуть морози і мокрий сніг.

Очікується, що температура знизиться на 6-10 градусів по всій країні, місцями вночі буде до -5°...-10°. Зниження температури призведе також до випадання опадів у вигляді мокрого снігу.

Вас також можуть зацікавити новини: