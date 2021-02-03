Повінь у Парижі: Сена вийшла з берегів, пік паводку очікується сьогодні (відео)

Рівень води у річці піднявся на 4 метри.

У Парижі оголосили "жовтий" рівень небезпеки / Фото REUTERS

Столиця Франції потерпає від води. Сьогодні, 3 лютого, очікується пік паводку.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Після кількох тижнів потужних опадів Сена вийшла з берегів. Рівень води у річці піднявся на 4 метри. Через підтоплення паризька влада закрила кілька ділянок на набережних. Перекриті також деякі дороги та підземні переходи.

У Парижі оголосили "жовтий" рівень небезпеки, прогнозують, вода може піднятися ще принаймні на метр.

"Статуя Зуав (під мостом Альма - прим. ред.) є чимось особливим для парижан, адже тільки її ноги занурюються у воду, це означає, що води річки Сени піднімаються, що зазвичай трапляється восени. Для зими це непритаманно", - каже жителька Парижу.

На південному заході Франції ріка Гарон вийшла з берегів і десятки населених пунктів опинилися по коліно у воді. 50 другорядних доріг довелося перекрити, і вже другу ніч близько 200 людей провели без електроенергії.

75-річна жінка загинула, коли на її будинок внаслідок зсуву ґрунту обвалився шматок скелі. Інша жертва паводків - 70-річний чоловік, якого забрала із собою течія.

Паводки у Європі

Відразу чотири європейські держави страждають від паводків, викликаних дощами та відлигою. Мова йде про Німеччину, Люксембург, Францію та Італію.

Зокрема, через відлигу та дощі критична ситуація склалася на заході Німеччини. Там дві річки вийшли з берегів. Рятувальники почали негайно будувати захисні вали з піску, утім, це вже не надто допомагає. Найважча ситуація в Дюссельдорфі, Кельні та Кобленці.

По інший бік кордону - у Люксембурзі - затоплено кілька міст. У деяких районах води по пояс. Затоплені десятки доріг міжміського значення, і ситуація лише погіршується.

На південному заході Франції через паводки оголошено другий, "помаранчевий" рівень небезпеки. Внаслідок негоди загинув чоловік літнього віку.

Також підтоплено кілька селищ в італійській провінції Салерно. Під водою опинилися і поля.