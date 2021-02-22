Повінь в Індонезії: затоплено сотні тисяч осель, рятувальники знімають людей з дахів (фоторепортаж, відео)

Найближчими тижнями посиляться дощі і вітер.

Індонезію тероризує висока вода. Її рівень подекуди сягає двох метрів. Уже понад тисяча людей була змушена залишити свої домівки.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Десятки тисяч осель стоять у воді. Затоплені й вулиці. Пересуватися дорогами тепер можна хіба що на човнах.

І вдень і вночі у місті працюють надзвичайники, вони знімають людей із покрівель будинків. Синоптики застерігають готуватися до погіршення погоди. Найближчими тижнями посиляться дощі і вітер.

Повінь у Європі

2 лютого відразу чотири європейські держави постраждали від паводків, викликаних дощами та відлигою.

Мова йде про Німеччину, Люксембург, Францію та Італію.

Зокрема, через відлигу та дощі критична ситуація склалася на заході Німеччини. Там дві річки вийшли з берегів. Рятувальники почали негайно будувати захисні вали з піску, утім, це вже не надто допомагає. Найважча ситуація в Дюссельдорфі, Кельні та Кобленці.

По інший бік кордону – у Люксембурзі – затоплено кілька міст. У деяких районах води по пояс. Затоплені десятки доріг міжміського значення, і ситуація лише погіршується.

На південному заході Франції через паводки оголошено другий, "помаранчевий" рівень небезпеки. Внаслідок негоди загинув чоловік літнього віку.

Також підтоплено кілька селищ в італійській провінції Салерно. Під водою опинилися і поля.