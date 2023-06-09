Один з найактивніших вулканів у світі почав вивергатися після тримісячної паузи.

Рано вранці в середу на зображеннях з веб-камери вершини Кілауеа було виявлено світіння, що вказує на те, що виверження відбулося в кратері Халемаумау.

Гавайська вулканічна обсерваторія Геологічної служби США повідомила, що зображення з піку на Великому острові Гаваїв показують тріщини в основі кратера, що утворюють потоки лави на поверхні дна кратера, пише Sky News.

Перш ніж опублікувати повідомлення про виверження, обсерваторія повідомила, що посилення землетрусів і зміни в характері деформації грунту на вершині почалися у вівторок ввечері.

"Зараз ми не спостерігаємо жодних ознак активності в рифтових зонах. Немає підстав очікувати, що це переросте в виверження розлому, яке загрожуватиме будь-яким громадам тут, на острові, потоками лави або чимось подібним", - сказав Майк Золлер, геолог з обсерваторії.

Вся активність велася на закритій території Національного парку Гавайських вулканів.

"Сьогодні вранці вся лава укладена в... кальдері на вершині. Тож у неї ще достатньо місця, щоб виробляти більше, не загрожуючи будинкам чи інфраструктурі", - сказала прес-секретар парку Джессіка Ферракейн.

Вона сказала, що чиновники парку готуються до прибуття натовпу, оскільки відвідувачі можуть спостерігати за виверженням з багатьох точок зору.

Виверження вулканів у світі -деталі

У Мексиці активізувався вулкан Попокатепетль. Інтенсивність вулкана зростає, через що довелося закрити аеропорт Пуебла, а прилеглі міста засипало шаром попелу.

У 2018 році в результаті його виверження було зруйновано понад 700 будинків, а близько десяти тисяч жителів були змушені покинути свої будинки.