Американський штат Невада потерпає від масштабних лісових пожеж (відео)

Вогонь уже дістався людських помешкань.

На щастя, минулося без жертв та постраждалих / скріншот з відео

Густий їдкий дим та полум'я, що перетворює будинки на згарища - американський штат Невада потерпає від масштабних лісових пожеж.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Вогонь уже дістався людських помешкань. На щастя, минулося без жертв та постраждалих. Однак кілька будинків були випалені вщент. Губернатор Невади у зв'язку із ситуацією негайно оголосив надзвичайний стан в регіоні і вже розпорядився зачинити з міркувань безпеки кілька основних магістралей. Людям вже рекомендують готуватися будь-якої миті до евакуації.

Нині приборкати полум'я намагаються десятки загонів вогнеборців, та локалізувати займання їм поки що не вдається через потужний вітер.

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